Star-Trainer schubst Spieler: „Er ist mein Sohn!“

Beim 1:0-Erfolg von Aston Villa gegen Fenerbahce Istanbul in der Europa League am Donnerstagabend hat Unai Emery für Aufsehen gesorgt: Der Trainer des Premier-League-Klubs schubste Youri Tielemans nach dessen Auswechslung.
Hitzige Szene in der 92. Minute: Youri Tielemans joggte zur Seitenlinie und streckte nach seiner Auswechslung die Hand in Richtung Emery aus. Doch sein Coach war richtig sauer, schubste sogar seinen eigenen Spieler und warf ihm einige Worte zu. Tielemans blieb ruhig und setzte sich auf die Ersatzbank.
Offenbar brachte die Reaktion von Tielemans, als er bemerkt hatte, dass er ausgewechselt wird, Emery derart auf die Palme. „Er ist mein Sohn. Er ist mein Sohn“, sagte der Spanier lediglich im Gespräch mit TNT Sports nach dem Sieg, mit dem die Engländer vor dem letzten Spieltag den Einzug ins Achtelfinale fixierten.
Ex-Profi schimpft
„Es mag harmlos sein, aber mir gefällt das nicht“, meinte der ehemalige Villa-Verteidiger und nunmehrige Experte Joleon Lescott bei TNT Sports. „Ungeachtet des Grundes: Wenn es umgekehrt wäre und der Spieler seinem Trainer den Handschlag verweigern würde, gäbe es einen Aufschrei, und seine Mentalität und Professionalität würden infrage gestellt werden.“
Finale für Salzburg
In der letzten Runde der Ligaphase trifft Aston Villa auf Red Bull Salzburg. Für die Mozartstädter sind die Plätze 21 bis 24 rein rechnerisch noch zu erreichen, gleich mehrere Teams müssen freilich Schützenhilfe leisten. Erste Voraussetzung ist aber ein Sieg bei Villa.
