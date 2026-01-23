Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegner von Salzburg

Star-Trainer schubst Spieler: „Er ist mein Sohn!“

Europa League
23.01.2026 09:11
Unai Emery knöpfte sich Youri Tielemans vor.
Unai Emery knöpfte sich Youri Tielemans vor.(Bild: Krone KREATIV/AP/Francisco Seco, Screenshot ESPN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Beim 1:0-Erfolg von Aston Villa gegen Fenerbahce Istanbul in der Europa League am Donnerstagabend hat Unai Emery für Aufsehen gesorgt: Der Trainer des Premier-League-Klubs schubste Youri Tielemans nach dessen Auswechslung.

0 Kommentare

Hitzige Szene in der 92. Minute: Youri Tielemans joggte zur Seitenlinie und streckte nach seiner Auswechslung die Hand in Richtung Emery aus. Doch sein Coach war richtig sauer, schubste sogar seinen eigenen Spieler und warf ihm einige Worte zu. Tielemans blieb ruhig und setzte sich auf die Ersatzbank.

Offenbar brachte die Reaktion von Tielemans, als er bemerkt hatte, dass er ausgewechselt wird, Emery derart auf die Palme. „Er ist mein Sohn. Er ist mein Sohn“, sagte der Spanier lediglich im Gespräch mit TNT Sports nach dem Sieg, mit dem die Engländer vor dem letzten Spieltag den Einzug ins Achtelfinale fixierten.

Lesen Sie auch:
Großer Jubel bei den Salzburgern
In der Europa League
Gegner „schämte“ sich: Salzburg hat nun Endspiel!
23.01.2026
Europa League
Salzburg besiegt Basel und wahrt Aufstiegschance
22.01.2026

Ex-Profi schimpft
„Es mag harmlos sein, aber mir gefällt das nicht“, meinte der ehemalige Villa-Verteidiger und nunmehrige Experte Joleon Lescott bei TNT Sports. „Ungeachtet des Grundes: Wenn es umgekehrt wäre und der Spieler seinem Trainer den Handschlag verweigern würde, gäbe es einen Aufschrei, und seine Mentalität und Professionalität würden infrage gestellt werden.“

Finale für Salzburg
In der letzten Runde der Ligaphase trifft Aston Villa auf Red Bull Salzburg. Für die Mozartstädter sind die Plätze 21 bis 24 rein rechnerisch noch zu erreichen, gleich mehrere Teams müssen freilich Schützenhilfe leisten. Erste Voraussetzung ist aber ein Sieg bei Villa.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
141.181 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
124.749 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
113.131 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Mehr Europa League
Gegner von Salzburg
Star-Trainer schubst Spieler: „Er ist mein Sohn!“
In der Europa League
Gegner „schämte“ sich: Salzburg hat nun Endspiel!
Bullen-Noten im Detail
Salzburgs Top-Talent erwischte perfekten Abend
Europa League
Die Roma besiegt Stuttgart – ÖFB-Kicker gibt Debüt
Europa League
Salzburg besiegt Basel und wahrt Aufstiegschance

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf