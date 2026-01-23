Schockierende Attacken: Eskalation beim Après-Ski

Skischuh ins Gesicht, Schnittwunden durch Skier

Schauplatz 2, Sölden im Ötztal: Dort kam es gegen 19.30 Uhr im Bereich einer Après-Ski-Bar zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Niederländer (40) sei mit zwei bislang unbekannten Personen in Streit geraten. „Als ihm sein 39-jähriger Freund helfen wollte, sei einer der beiden Angreifer mit einem Ski auf ihn losgegangen und habe ihn gestoßen. Als das Opfer am Boden lag, habe der Unbekannte ihm mit dem Skischuh ins Gesicht getreten“, schildert die Polizei die wüsten Szenen.