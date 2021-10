Michael Linhart wird neuer Außenminister

Der neue Außenminister bringt umfangreiche internationale Erfahrung mit. So ist er seit 1986 im diplomatischen Dienst und war an verschiedenen Posten in Österreichs Botschaften in Äthiopien, Syrien und Kroatien tätig. Von 2003 bis 2007 leitete Linhart die österreichische Agentur für Entwicklungszusammenarbeit ADA, danach wurde er zum Botschafter in Athen ernannt.