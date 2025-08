Die Fans entscheiden über Farbe der „Caps-Wäsch‘“

Egal in welcher Farbe wird Publikumsliebling Jeremy Gregoire zumindest bis Sommer 2027 für die Kagraner aufs Eis gehen. „Eine Ehre für mich“, so der 29-jährige Kanadier. „Ich bin hier, um zu gewinnen. Und das so bald wie möglich“, scharrt er schon in den Startlöchern.