Linhart: Erste Dienstreise geht auf den Westbalkan

„Region unserer Nachbarn und Freunde“

Während Linharts vier Jahren als Stellvertretender Botschaftsleiter in Zagreb von 1992 bis 1996 war Turković – als erste Botschafterin Bosniens überhaupt – ebenfalls in Zagreb stationiert. Später kreuzten sich ihre Wege mehrmals in Wien, als sie für die Gesandte bei der Botschafterin und UN und Linhart im Außenministerium tätig war. Linhart wollte auf den Westbalkan und „damit in eine Region unserer Nachbarn, Freunde und hoffentlich auch in absehbarer Zeit zu Verbündeten innerhalb der Europäischen Union“. Der erste Auftritt Linharts im Kreise seiner EU-Amtskollegen ist am Montag beim regulären Außenministerrat in Luxemburg geplant.