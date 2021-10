Warum schreiben Sie für die „Krone“?

Die Kolumne wird den Titel „Wendepunkte“ tragen. Ist das Ihrer Auszeit geschuldet?

Nicht nur. Ich habe nach dem Ausscheiden aus der Regierung, auch für mein Buch, mit sehr vielen Menschen gesprochen. Mit Schwerkranken oder Menschen, die in der Covid-Krise einen Angehörigen verloren haben. Jede Krise im Leben ist ein Tiefschlag, aber sie kann ein Wendepunkt sein, und aus jeder Krise kann man gestärkt hervorgehen. Ich möchte in meiner Kolumne Impulse setzen, Nachdenkprozesse auslösen, Hoffnung geben, dass in jeder noch so schwierigen Situation immer auch eine Chance liegt. Das ist auch in der jetzigen Phase der Innenpolitik so.