Wie konnte es so weit kommen, Herr Doskozil?

Wie konnte es so weit kommen, dass dort die KPÖ zur Partei der kleinen Leute geworden ist? Das war früher einmal die SPÖ.

Mir wurde ja in der Partei oft gesagt: Mit diesem oder jenem Thema können wir nichts gewinnen, das besetzt schon Sebastian Kurz. Aber Politik muss für alle Menschen da sein, auch wenn sie nicht von allen Menschen gewählt wird. Das ist meine Theorie, und auch mein persönlicher Zugang zu Politik. Graz hat gezeigt, dass die SPÖ in der Sozialpolitik nicht mehr der Schmied ist, sondern nur noch der Schmiedl. Dass die KPÖ dort glaubwürdigere Politik macht, weil sie sich um die Anliegen der Menschen wirklich kümmert. Man muss die Probleme eben anpacken und nicht nur immer plakativ in den Raum stellen und dann passiert nichts mehr. Damit verliert man in der Politik Glaubwürdigkeit und am Ende des Tages auch Wahlen.