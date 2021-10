Tut’s Ihnen schon leid, Herr Bundeskanzler?

Auf einer Skala von 1 bis 10: 1 ist super, 10 ist ganz schlecht. Wie würden Sie Ihren Start als Bundeskanzler selber beurteilen?

Das kann ich nicht beurteilen. Da war so viel Emotionalität, aber auch so viel Erschütterung und Unsicherheit, dass es für alle Beteiligten sehr schwierig war. Auch mein Start war schwierig. Es wird jedes Wort auf die Waagschale gelegt. Was ich für mich aber in Anspruch nehmen kann: Ich habe das getan, was ich in dem Moment für richtig gehalten habe. Vorlaufzeit hatte ich aber auch nicht sehr viel (lacht).