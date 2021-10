Wald-Irrsinn bedroht 15.000 Arbeitsplätze

Die von der EU vorgelegte Waldstrategie 2030 soll Wälder „klimafit“ machen und sie in ihrer Funktion als CO2-Speicher stärken - das klingt an sich begrüßenswert, doch bergen einige Punkte durchaus Sprengstoff für steirische Waldbesitzer - immerhin sind wir das waldreichste Bundesland Österreichs. So sehen die Pläne der Brüsseler Bürokraten vor, dass Forstwirte zehn Prozent ihrer Wälder nicht mehr nützen dürfen, sprich dementsprechend weniger Holz ernten können. „Durch diese Außernutzung-Stellung droht der Verlust von 1,5 Milliarden Euro Wertschöpfung pro Jahr und 15.000 Arbeitsplätzen“, zeigt sich Forst-Landesrat Hans Seitinger empört.