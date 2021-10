WKStA: Beinschab soll Nachrichten gelöscht haben

Rund um die Verhaftung der in der Inseraten-Affäre beschuldigten Meinungsforscherin Sabine Beinschab sind am Freitag brisante Details aufgetaucht. Mehreren Medien liegt nämlich die Festnahmeverordnung vor - demnach konnte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) rekonstruieren, dass die in die ÖVP-Affäre verwickelte Meinungsforscherin etwa nach Löschmethoden suchte und Chats entfernte.