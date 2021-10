Neues Leben nach der türkis-grünen „Bombe“

3G am Arbeitsplatz „noch in diesem Jahr“

Aufhorchen ließ Kogler auch mit einer Aussage zur 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Das grüne Gesundheitsministerium arbeitet an einer Verordnung und vielerorts wurde eigentlich schon damit gerechnet, dass eine solche Pflicht Ende September in Kraft treten werde. „Noch in diesem Jahr“ werde eine solche Pflicht kommen - auf einen genaueren Zeitpunkt ließ er sich nicht festnageln.