Umfrage: Zwei Drittel glauben Vorwürfe gegen Kurz

Die deutliche Mehrheit der Österreicher glaubt, dass an den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft gegen Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) etwas dran ist. In einer Erhebung von Unique Research (800 Teilnehmer, Schwankungsbreite plus/minus 3,5 Prozent, Telefon- und Online-Befragung) für das Magazin „profil“ äußern sich 67 Prozent in diese Richtung. Nur 23 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass an den Vorwürfen nichts dran ist.