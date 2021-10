3G am Arbeitsplatz: Weiter Warten auf Verordnung

„Was am Wirtshaustisch gilt, sollte auch am Arbeitsplatz gelten“

Schon im September hatte die geplante 3G-Einführung am Arbeitsplatz für Irritationen gesorgt. Die Regierung verwies auf die Sozialpartner, diese spielten den Ball zurück - wobei sich Gewerkschaft und Wirtschaftskammer grundsätzlich positiv zu verschärften Coronamaßnahmen am Arbeitsplatz bekannten. Die SPÖ hatte sich ebenfalls zustimmend geäußert: „Was am Wirtshaustisch gilt, sollte auch am Arbeitsplatz gelten“, meinte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner damals. Ablehnung kam von der FPÖ.