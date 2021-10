„Wollen Sicherheit, und keine Alibi-Aktion“

Eine 3G-Regel am Arbeitsplatz könnte schon bald kommen. „Diese Regel halten wir in vielerlei Hinsicht wichtig und richtig. Einerseits braucht es mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, andererseits soll damit der Impffortschritt angekurbelt werden“, sagt Markus Koza, Nationalratsabgeordneter (Grüne) im Gespräch mit Moderator Gerhard Koller.