3G am Arbeitsplatz: „Konsequenzen relativ streng“

Die Wirtschaft sucht nach der Pandemie weiterhin nach Personal. „Es gibt viele Betriebe, die Schwierigkeiten haben, ihre offenen Stellen zu besetzen“, sagt Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Was den Pflegenotstand betrifft, brauche es mehrere Maßnahmen. Hier sei man in Gesprächen mit dem Gesundheitsressort über ein „größeres Paket“ zur Attraktivierung der Pflege. Zu einer möglichen 3G-Regel am Arbeitsplatz sagt Kocher: „Mir ist es wichtig, Maßnahmen zu finden, damit wir gut durch den Winter kommen. Aber man muss sich hier natürlich Gedanken machen, was passiert, wenn jemand nicht getestet oder geimpft am Arbeitsplatz erscheint.“