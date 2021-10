Billa ist Urheber von umstrittener Plakat-Kampagne

„Kalkulierte widerliche Provokation“

Behindertenorganisationen hatten sich bereits am Montag an die Öffentlichkeit gewandt. So sprach etwa das Beratungszentrum „Bizeps“ von einer „kalkuliert widerlichen Provokation“. „Bizeps“-Vertreter Martin Ladstätter warnte: „Das, was Menschen ohnehin schon denken, wird bestätigt und brennt sich durch täglichen Sichtkontakt weiter ein. Keine Wendung kann so stark sein, um diese Aussagen zu neutralisieren.“ Bizeps hat unter anderem Beschwerde beim Österreichischen Werberat eingebracht.