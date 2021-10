Mückstein-Kritik an „Nicht gebraucht“-Plakaten

Seit Kurzem sind - unter anderem in Haltestellenhäuschen und U-Bahn-Stationen in Wien - Plakate mit dem Slogan „Mit einer Behinderung wirst du NICHT gebraucht“ zu sehen. Der Kritik von Behindertenorganisationen an der Werbekampagne schloss sich am Dienstag auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein an. Er stelle sich mit aller Deutlichkeit gegen diese diskriminierende, verletzende und potenziell retraumatisierende Werbung, betonte er via Twitter.