Nach Niederlage: Babis-Partei geht in Opposition

Die liberalpopulistische, bisher regierende Bewegung ANO des tschechischen Premierministers Andrej Babis hat den Gang in die Opposition angekündigt. Dies teilte der bisherige ANO-Klubobmann im Abgeordnetenhaus Jaroslav Faltynek am Dienstag mit - Er soll künftig stellvertretender Klubchef werden. „Wir können bis 108 zählen, sodass wir damit rechnen, dass wir in die Opposition gehen“, sagte Faltynek in Anspielung auf die Mehrheitsverhältnisse im neu gewählten Parlament.