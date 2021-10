Babis vor Parlamentswahl in Tschechien unter Druck

In Tschechien beginnt am Freitag die zweitägige Parlamentswahl. Mehr als acht Millionen Urnengänger können ab 14 Uhr traditionell bis inklusive Samstag ihre Stimme abgeben. Umfragen sehen zwar den amtierenden Ministerpräsidenten Andrej Babis vorn, doch wurde sein Wahlkampf von einer Finanzaffäre überschattet. Der Multimilliardär steht an der Spitze der populistischen Partei ANO.