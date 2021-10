Wo bekomme ich Lebensmittel zum günstigen Preis?

Too good to go

Mit der App „Too good to go“ werden Lebensmittel von Lokalen und Geschäften, die sonst nach Geschäftsschluss entsorgt werden würden, an Nutzer der App zu einem vergünstigten Preis verkauft. Außerhalb der Öffnungszeiten kann man in einem fix vordefinierten Zeitfenster vorbeikommen und sich sein „Überraschungssackerl“ abholen. Auf der App werden einem auch gleich die Restaurants in der Nähe angezeigt. Dort können die Sackerl dann auch gleich reserviert und direkt mit Kreditkarte bezahlt werden.