Wohnbau-Boom hielt auch 2020 an, mehr Eigentum

Dass im Corona-Jahr 2020 bei den Bewilligungen der Höhenflug weitergegangen ist, sehen der WKÖ-Fachverband Steine-Keramik und das Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen (IIBW) als „bemerkenswert“ an. Für 2021 sei von einem ähnlichen Niveau auszugehen, erklärten der Fachverband und das IIBW am Mittwoch. Diese Zahlen umfassen neu errichtete Gebäude wie auch Wohnungen, die im Zuge von Sanierungen oder in gemischt genutzten Gebäuden entstanden sind. Österreich weist international verglichen ein hohes Niveau von 7,0 Bewilligungen pro 1000 Einwohner und Jahr auf (hier nur neue Wohnungen in neuen Wohngebäuden), in Deutschland sind es 4,4. In Österreich vorn lagen zuletzt Wien mit 9,1, Vorarlberg mit 8,6 und die Steiermark mit 8,4 Bewilligungen je 1000 Einwohnern.