Heftige Stürme: Sand auf der Olympia-Piste?

27 Prozent Chinas sind von Wüsten bedeckt. Ausläufer der gigantischen Gobi-Wüste mit ihren bis zu 300 Meter hohen Dünen sind nur zehn Kilometer von Peking entfernt. Und im Februar und März stehen heftige Wüstenstürme auf der Tagesordnung. 2021 fielen sie so stark aus, dass in Peking tagelang Alarm wegen schlechter Sicht und Luftqualität aufrecht war. Der Wüstensand auf den Ski-Strecken in Yanqing würde wohl alle Vorbereitungen punkto Material bei Doppelolympiasieger Matthias Mayer & Co. komplett ad absurdum führen …