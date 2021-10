Stefan Brennsteiner: Karriereende war schon nahe

So wurde das Verletzungsrisiko zurückgeschraubt, und so gelang im Frühling 2021 der Durchbruch in die Weltspitze (u. a. zweimal Dritter). In 13 Tagen geht’s in Sölden wieder los. „Sölden ist immer sehr speziell. Aber ich weiß, dass ich mit den Allerbesten mitfahren kann.“ Ergebnisziele klappen bei Brennsteiner „sowieso nie“. Aber das nächste (Fern-)Ziel liegt auf der Hand: „Das kann nur der erste Sieg sein.“