Manuel Feller: „Kitz ist geiler als Olympia!“

„Endlich wieder Fans“

Mischte auch lange um Platz eins im Slalom-Weltcup mit. So soll’s natürlich weitergehen. Olympia im Februar in China ist gedanklich noch weit weg. Und außerdem: „Ganz ehrlich, Olympia ist nicht mein Highlight. Wenn in Kitz oder Schladming endlich wieder Tausende Fans neben der Piste auszucken, dann ist das viel geiler für mich.“