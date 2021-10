Stippvisite des Winters weckt Erinnerungen an 2013

Freundlicheres Wetter am Wochenende

In der Nacht auf Mittwoch geht es in ähnlicher Tonart weiter (Schnee bis 600 m), am Mittwochmorgen könnte im Außerfern und im Raum Achenkirch Schnee liegen - wenn auch keine großen Mengen. Osttirol ist wetterbegünstigt. „Die Lage beruhigt sich dann aber im Laufe des Tages, im Oberland könnte nachmittags schon wieder die Sonne hervorkommen“, sagt Meteorologe Aistleitner. Nach einem wolkigen Donnerstag verspricht er für Freitag und das Wochenende ohnehin wieder freundlicheres Wetter. Klare Nächte bringen freilich mancherorts Minustemperaturen am Morgen samt Frost mit sich.