Genussvoll radeln im italienischen Piemont

Mit dem Rad von den Bergen bis ans Meer

Die landschaftlich schönste Tour ist für den letzten Tag unseres Aufenthaltes geplant. Die Via del Sale (Salzstraße), eine alte Militärstraße in den Seealpen bei Limone Piemonte, verbindet die Berge und das Meer. Die Straße verläuft im Grenzgebiet zwischen Italien und Frankreich, vorbei an zahlreichen militärischen Befestigungsanlagen aus dem 19. Jahrhundert. Um hier zu bestehen, muss man als Biker schon etwas geübter sein. Für Neueinsteiger wie mich ist das nichts, denn die Abfahrten sind zum Teil steil, und auf dem Geröll verliert man rasch die Kontrolle über das schwere Rad. Also entscheide ich mich, in unser Begleitfahrzeug umzusteigen. Während der Rest der Gruppe strampelt, fahren wir gemütlich im SUV hinterher.