Jury soll Fake-News auf Facebook & Co. bekämpfen

Ein dreiköpfiges Gremium soll demnach Beschwerden wegen mutmaßlicher Verstöße gegen den vereinbarten Verhaltenskodex in Bezug auf Falschinformationen bearbeiten. Zuvor hatte die Regierung in Canberra erklärt, Maßnahmen zu prüfen, um die Unternehmen bei falschen und verleumderischen Einträgen stärker in die Verantwortung zu nehmen.