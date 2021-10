Nach dem Rücktritt: Was nun, Sebastian Kurz?

4. Kurz will gerne einfach sein Comeback vorbereiten. Doch hat er viel mehr verloren als das Amt des Bundeskanzlers. Er war jahrelang Meister der Bildsprache, bei inszenierten Auftritten mit sorgsam vorbereiteten Worten vor perfekt gestyltem Hintergrund. Als Klubobmann ist er nur einer von vielen in einem Saal. In Reihen sitzend mit 182 Kollegen. Unten im Plenum, während Nationalratspräsidium und Regierungsbank auf ihn herabschauen.