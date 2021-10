Turbulente Amtszeit für Van der Bellen

Es kam zum ersten und einzigen Misstrauensantrag in der Geschichte der Zweiten Republik, der eine Mehrheit im Parlament fand. Die türkis-blaue Regierung unter Sebastian Kurz, die Alexander Van der Bellen eineinhalb Jahre davor angelobt hatte, flog aus dem Amt. Der Bundespräsident setzte eine Expertenregierung ein, mit Brigitte Bierlein als Kanzlerin. Nach vorgezogenen Neuwahlen gelobte er 2020 Türkis-Grün an, wieder mit Kurz an der Spitze. Bereits seine dritte Regierung.