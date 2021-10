Hilfe oder Bremse? So wahlfit sind die Parteien

Christoph Wiederkehr

Zwei Jahre haben die Grünen 2010 in Wien gebraucht, bis sie Regierung verstanden haben - und so geht es auch den NEOS. Christoph Wiederkehr ist wohl einer der engagiertesten Politiker der Stadt, voller Herzblut und Tatendrang, mitunter verirrt er sich aber noch in den unendlichen Weiten des Magistrats. „Ich werde meine Werte nicht an der Garderobe des Bürgermeisters abgeben“, sagte er vor der Wahl. Es folgten eine Reihe von Umfallern (Gebühren), verärgerte Lehrer und eine Chaos-Behörde. Vielen Wählern fehlt die pinke Handschrift.