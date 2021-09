Eklat bei FPÖ-PK: Chaoten fackeln fast Lokal ab

Die FPÖ-Politiker Dieter Dorner aus Niederösterreich und Toni Mahdalik (Wien) hatten für den Vormittag zur Pressekonferenz ins Gasthaus Leopoldauer Alm auf der Wagramer Straße geladen. Sie kritisierten das tägliche Verkehrschaos, das aufgrund der vielen Berufspendler täglich entstehe: „Den Pendlern ist dabei kein Vorwurf zu machen, aber in Niederösterreich fehlt es an Öffis und in Wien an Park-and-Ride-Anlagen“, so der der Tenor der Freiheitlichen.