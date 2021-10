Endlich grünes Licht für den Rechnungshof

Der Stadtrechnungshof nimmt Formen an. Am Freitag war die erste Arbeitssitzung mit Ex-Justizminister Josef Moser und Rechnungshofchef Günter Bauer, die Beschlüsse mit allen Parteien fielen einstimmig aus. Geht es in dem Tempo weiter, ist der Entwurf für den Rechnungshof bis Ende des Jahres möglich.