Ab jetzt sind mehr Polizisten im Einsatz

Für Herausforderungen beste Ausbildung

Für die Herausforderungen im Dienst brauchen die Beamten und Beamtinnen - 35 Frauen sind im neuen Kontingent für NÖ - die beste Ausbildung, betonte Mikl-Leitner: „Denn die Polizei hat den Kopf noch draußen, wenn ihn andere schon eingezogen haben.“ Die neuen Bediensteten waren in den Bildungszentren in Traiskirchen und Ybbs auf die Alltag in den Inspektionen vorbereitet worden. 58 frische Polizeischüler beginnen ihre Ausbildung.