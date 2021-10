Billigflieger Wizzair drückt in Wien die Preise

Durch Umstellung der Flotte auf größere Jets und Stationierung eines sechsten Fliegers ab Sommer 2022 verstärkt die Wizzair den Preiskampf in Wien. Schon ab Mitte Dezember fliegt man zusätzlich drei Ziele (etwa Marrakesch) an, im Jänner folgt Sharm-el-Sheik. Das Netz ab Wien wächst so auf 67 Destinationen. Wizz ist derzeit mit neun Prozent Marktanteil drittgrößte Airline in Schwechat.