Ehrgeizige Pläne: Neues Turnier, neue Sponsoren!

Der Rücktritt als Präsidentin des Steirischen Tennisverbandes im April des Vorjahres kam aus heiterem Himmel - das bevorstehende Comeback nicht. Wobei: Barbara Muhr hat ihr Amt seinerzeit nur ruhend gestellt, mit jederzeitigem Widerrufsrecht. „Ich hab diese Auszeit benötigt, jetzt spüre ich aber wieder den Drive“, sagt die 54-Jährige, die bei der ordentlichen Generalversammlung im kommenden Frühjahr zur Wahl antritt. Bis dahin führt weiterhin Interimspräsident Rudolf Steiner die Geschäfte. „Die Mannschaft hat auch ohne mich einen guten Job gemacht“, betont Muhr. Ob’s einen Gegenkandidaten geben wird, ist offen. Muhr: „Die Steiermark ist ein Vorzeigeverband, ich hoffe natürlich nicht, dass es zu einer Kampfabstimmung kommt.“



Akademie läuft bestens

Die positive Tennis-Verrückte, im Brotberuf Messe-Vorständin, hat bei einer Wiederwahl ehrgeizige Ziele. „Ich hab neue Sponsoren an der Angel, mein Netzwerk ist in der Zwischenzeit noch größer geworden. Ich möchte ein Challenger-Turnier in die Steiermark bringen. Ronnie Leitgeb hat ja heuer in Tulln vorgezeigt, wie schnell so etwas gehen kann“, erklärt Muhr, die seit dem Vorjahr auch Präsidentin vom Austrian Tennis Committee (ATC) ist. „Die Akademie in Traiskirchen, die auch im Leistungsaustausch mit dem Steirischen Verband steht, läuft hervorragend.“ Das Konkurrenzdenken müsse laut Muhr aufhören. „Wir müssen die Kräfte in Österreich mit seinem Mikrokosmos besser bündeln. Es gibt einige Akademien hierzulande. Wohin die Talente nach der Verbandsausbildung wechseln, entscheiden letztlich Eltern und Trainer.“