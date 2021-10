Steak statt Extrawürstel für die Golf-Stars

Während viele Möchtegern-Stars mit ihren Starallüren schon so manchen Veranstalter die Zornesröte ins Gesicht trieben, stiefelt Gerald Stangl entspannt und nicht mit hochrotem Kopf über den GC Murhof. Weil im Grazer Norden sich zurzeit echte Stars ein Stelldichein geben. Eine Extrawurst musste der Legends-Organisator ergo noch niemanden braten. „Die Spieler sind durch die Bank pflegeleicht, Starallüren gibt’s nicht.“ Etwa 100 Millionen Euro Preisgeld schlagen am Wochenende bei den „Riegler & Partner Legends“ ab - darunter auch Lokalmadator Markus Brier. Der Wiener, letzte Woche Sieger des Legends-Turniers in England, will auf seinem geliebten Murhof zum nächsten Höhenflug abheben.



Sechs Siege beim Ryder Cup

Doch die Konkurrenz ist nicht von schlechten Eltern. Angeführt wird das Starterfeld von Ian Woosnam. Der walisische „Bauernbua“ räumte in seiner Karriere alles ab, triumphierte sechsmal beim Ryder Cup. Der 63-Jährige checkte gestern ein, machte eine Sightseeingtour durch die Murmetropole und als Stärkung für die kommenden Tage gönnte sich „Woosie“ zum Abschluss ein saftiges Steak. Die Golfstars von einst genießen zwar die idyllische Atmosphäre am Murhof, der Ehrgeiz brennt bei den Legenden aber nach wie vor lichterloh. Auch wenn mancher das eine oder andere Kilo zu viel mit sich herumschleppt. Während die Pros der Neuzeit sich brav im Fitnessraum quälen, kennen die Altstars diese Einrichtung nur vom Hörensagen. „Daran sind wir schon früher immer vorbeigegangen“, klopften sich die Legenden auf die Schenkel.