Arbeitslosigkeit sinkt unter Vorkrisenniveau

Derzeit sind 263.680 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet sowie 68.777 weitere Personen ohne Job in Schulung. In der Vergleichsperiode 2019 waren 271.275 Personen arbeitslos gemeldet, inklusive der 62.647 Schulungsteilnehmer betrug die Zahl 333.922 Personen. 2020 war die Arbeitslosigkeit wesentlich höher, damals lag die Zahl der Arbeitslosen und Personen in AMS-Schulung sogar um 72.028 über dem aktuellen Wert.