AMS: Arbeitslosigkeit sinkt „unglaublich“ schnell

Arbeitslosenzahl sank am meisten in Hotellerie und Gastro

Die Arbeitslosigkeit ist im September in allen Branchen gesunken: Den stärksten absoluten Rückgang im Monatsvergleich verzeichnen der Handel sowie das Gesundheits- und Sozialwesen. Die am meisten von Arbeitslosigkeit betroffenen Branchen sind Ende September die Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen und auch hier der Handel. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit in der Branche Beherbergung und Gastronomie am meisten gesunken. Saisonale Effekte werden im Herbst zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führen, doch der Vergleich mit dem jeweiligen Monat im Vorkrisenjahr 2019 werde „weiter erfreulich bleiben“, heißt es in der Aussendung des Arbeitsministeriums.