Wie die Lockdowns noch immer Existenzen bedrohen

Täglich Überstunden - auch samstags und sonntags

David B. kehrte der brach liegenden Gastro-Branche schweren Herzens den Rücken zu und fing an, über 70 Stunden die Woche durchzuarbeiten. „Alles Jobs, die ich vorher nie gemacht oder nie in Erwägung gezogen hätte.“ Essenslieferant, Taxifahrer. In seiner Verzweiflung nahm er jede Arbeit nur mehr an, um über die Runden zu kommen. „Ich habe Überstunden gemacht, an Samstagen gearbeitet, an Sonntagen.“ Arbeitslos zu sein war für David B. nie keine Option. Aber alles hart verdiente Geld verringerte nur vorübergehend den Minusstand am Konto. „Ich habe nur für Rechnungen und meine Kosten gelebt, mir blieb nichts mehr.“