Mann (29) nach Sturz mit Fahrrad schwer verletzt

Zu dem folgenschweren Unfall kam es laut Polizei gegen 10.30 Uhr. Der 29-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der L13 von Sellrain kommend in Richtung Kematen unterwegs. Im Gemeindegebiet von Grinzens „kam der Mann ins Schwanken und in weiterer Folge zu Sturz“, so die Beamten. Der 29-Jährige, der ohne Helm unterwegs war, zog sich an der linken Hand und am Kopf schwere Verletzungen zu.