Rutter von Verhetzungsvorwurf freigesprochen

Der Prozess am Montag war der zweite Rechtsgang, Rutter war im März am Landesgericht Klagenfurt wegen Verhetzung zu einer Geldstrafe und bedingter Haft verurteilt worden. Er meldete volle Berufung an, das Oberlandesgericht Graz hob den Schuldspruch auf, weshalb die Causa am Landesgericht Klagenfurt nun erneut verhandelt wurde.