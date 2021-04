Martin Rutter verweigerte Maske - Prozess geplatzt

Corona-„Spaziergang“ endete mit Festnahmen und Anzeigen

Rutter wird vorgeworfen, am 31. Jänner im Zuge der Großdemonstration in der Wiener Innenstadt einen Beamten einen Stoß versetzt zu haben, als seine Identität festgestellt werden sollte. Das bestreitet der 37-Jährige, der als einer der Rädelsführer der „Querdenker“-Bewegung gilt, vehement. Wie berichtet, hatte die Großdemo - tituliert als Corona-„Spaziergang“ - Ende Jänner in Tumulten gegipfelt. Zahlreiche Teilnehmer hielten sich weder an Masken- noch an Abstandspflicht, es kam zu Hunderten Anzeigen und mehreren Festnahmen.