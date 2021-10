D: Erste Anlage produziert CO2-neutrales Kerosin

In Deutschland ist am Montag eine Anlage zur klimaneutralen Produktion des Flugzeugtreibstoffs Kerosin in Betrieb genommen worden. Angaben des Betreibers - der Atmosfair GmbH - zufolge, handelt es sich um die weltweit erste Anlage dieser Art. Zum ersten Mal sei es nun möglich, im industriellen Maßstab synthetisches Kerosin herzustellen, heißt es.