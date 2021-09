Linzer Verfahren zur CO2-Umwandlung ausgezeichnet

„Alkohol ist gut fürs Klima“, steht auf der Broschüre, die einem Wolfgang Schöfberger zur Begrüßung in die Hand drückt. Der Professor an der Johannes-Kepler-Uni in Linz entwickelte Katalysatoren, die Kohlendioxid in Methanol, Ethanol oder Ameisensäure umwandeln. Zuletzt gab’s dafür den Landespreis für Innovation.