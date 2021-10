Kärntner bereiten sich in Wüste auf das All vor

Zuletzt hat der Mars-Helikopter, dessen Name übersetzt Erfindungsgabe bedeutet, eine geologische Besonderheit entdeckt: In einer Region, die Raised Ridges benannt wurde, fand er Linien auf dem Gestein: Sie deuten auf Oberflächenbrüche hin - ähnlich jener, die auf der Erde in Wüstengegenden zu finden sind. Sie sind ein Hinweis darauf, dass dort einst Wasser floss. Gäbe es Wasser auf dem Mars, wäre Leben möglich. Und genau das ist die große Frage, die die Marsmission beantworten möchte.