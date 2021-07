Kärntner Helikopter liefert erste Bilder vom Mars

Zum heutigen Weltraumforschungstag hat die „Krone“ sich in das All begeben und geschaut, welche Kärntner Ideen und Projekte im Universum herumfliegen. Ein Fluggerät aus Klagenfurt dreht bereits seine Runden auf dem Mars. Und im Silicon Austria Labs in Villach zündelt man noch an der ersten Weltraummission.