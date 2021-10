„Erdlinge“ fordern autofreie Stadtteiloasen

Nach ihrem Erfolg in Kärnten sicherte sich die Verantwortung Erde auch den österreichweiten VCÖ-Mobilitätspreis für ihr Konzept einer autofreien Villacher Innenstadt. Stadtrat Gerald Dobernig will nicht nur Begegnungszonen auf Vordermann bringen, sondern den öffentlichen Raum so umgestalten, dass er für alle da ist: „Das Drauufer beleben statt Parkplatzhochburgen weiter ausbauen!“