„Villach hat keine einzige Begegnungszone“

„Eine Begegnungszone ist für die gemeinsame Nutzung durch Fahrzeuge und Fußgänger bestimmt. Alle Verkehrsteilnehmer dürfen die gesamte Fahrbahn benützen“, so die Definition im österreichischen Kfz-Gesetz. In der Bahnhofstraße, Lederergasse, am Hans-Gasser-Platz und jetzt auch testweise für zwei Wochen in der Postgasse merkt man vom Begegnungszonen-Spirit jedoch wenig.