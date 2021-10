Studenten stürmten Grazer Party-Meilen

„Da geht gar nichts weiter, wir stehen schon ewig an!“ – Jacke an Jacke, fremde Gesichter ganz nah, gemeinsames Hin-und-Her-Wanken. Zwischendurch der Versuch, sich doch mit Anlauf nach vorne zu schummeln. „Wenn das ,Kottu’ aufmacht, musst’ am Start sein!“, begründet die blonde Mittzwanzigerin den Andrang im Eingangsbereich des „Kottulinsky“. Sie hält ihr vorab gekauftes Ticket in der Hand, bereit zum Vorzeigen – gemeinsam mit dem 3-G-Nachweis und dem QR-Code zur Registrierung. Minuten vergehen, Annäherungsversuche werden toleriert, womöglich sogar Viren ausgetauscht – das alles wird in Kauf genommen für ein Stück Normalität. Bis man es dann endlich geschafft hat und die heiligen Partyhallen in der Beethovenstraße betreten darf – Welcome-Shot inklusive. Nach eineinhalb Jahren Abstinenz feierte der Studenten-Klub seine Wiedergeburt freitags gebührend!