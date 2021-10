„Das Karwendel soll zum Nationalpark werden“

Keine Alm dürfte mehr bewirtschaftet werden

Was hält Naturpark-Geschäftsführer Hermann Sonntag vom Vorstoß? „Alles, was beim grenzüberschreitenden Schutzgebietsmanagement hilft, ist zu begrüßen. Ich gebe aber zu bedenken, dass in der Kernzone keine Alm- und Forstwirtschaft und keine Jagd möglich sind.“ Das modernere Instrument sei die bestehende Ausweisung als Natura-2000-Gebiet (seit dem Jahr 1995).